أخبار اليمن : 80 جريحاً في العدوان الإسرائيلي على الحديدة

80 جريحاً في العدوان الإسرائيلي على الحديدةأكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن الحصيلة الأولية لجريمة استهداف العدو الاسرائيلي خزانات النفط ومحطة الكهرباء بمحافظة الحديدة بلغت 80 جريحًا معظمهم بحروق شديدة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات في بيان، استهداف العدوان الإسرائيلي لأعيان مدنية ومنشآت خدمية واقتصادية.

وأكدًّ البيان أن هذا العدوان جاء بالتعاون مع أمريكا، وتواطؤ بعض الدول العربية التي خانت القضية الفلسطينية، وفتحت أجواءها للطيران الصهيوني لتنفيذ ضرباته الجبانة على اليمن.

وأوضحت أن الشعب اليمني البطل وقواته المسلحة الباسلة، لن يتراجع أمام هذا العدوان الغاشم، والذي لن يثنيهم عن مواصلة الدفاع عن أرضهم وسيادتهم، كما سيزيدهم إصراراً على مواصلة استنزاف العدو الاسرائيلي وحلفائه وقوفاً إلى جانب فلسطين ومقاومتها الباسلة.

وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني الذي صمد على مدار سنوات من العدوان والحصار؛ لا يمكن أن يُهزم وسيواصل كفاحه ونضاله بلا تراجع.

وفي السياق، تفقد وزير الصحة، الدكتور طه المتوكل، أحوال الجرحى المصابين نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي، اليوم، أعيانا خدمية في ميناء الحديدة.

واطلع الدكتور المتوكل على طبيعة الجروح والحروق لدى عدد من المصابين، واستمع من رئيس هيئة مستشفى الثورة في الحديدة، الدكتور خالد سهيل، إلى شرح عن الحالات الواصلة للهيئة وطبيعة الخدمات الطبية المقدمة للجرحى.

ووجّه وزير الصحة بتوفير كافة الاحتياجات والرعاية الطبية، واستقبال جميع الجرحى في كافة مستشفيات المحافظة.

وشدد على ضرورة استنفار كافة الأطباء والكوادر الصحية في المحافظة لتغطية الاحتياج في مختلف التخصصات.