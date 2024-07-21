أخبار اليمن : مؤتمر الأحزاب العربية يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

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دوت الخليج -

مؤتمر الأحزاب العربية يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية "العدوان" الإسرائيلي الإرهابي على مدينة الحديدة غربي اليمن، واستهداف أهداف مدنية وحيوية من محطات كهرباء وخزانات وقود بمشاركة 25 مقاتلة إسرائيلية حربية ردًا على استهداف مدينة يافا المحتلة، في محاولة لثني الشعب اليمني ومقاومته عن دعم وأسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأفظع حرب إبادة إنسانية تشهدها البشرية في العصر الحديث. مؤتمر الأحزاب العربية يدين العدوان الإسرائيلي على اليمندانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية "العدوان" الإسرائيلي الإرهابي على مدينة الحديدة غربي اليمن، واستهداف أهداف مدنية وحيوية من محطات كهرباء وخزانات وقود بمشاركة 25 مقاتلة إسرائيلية حربية ردًا على استهداف مدينة يافا المحتلة، في محاولة لثني الشعب اليمني ومقاومته عن دعم وأسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأفظع حرب إبادة إنسانية تشهدها البشرية في العصر الحديث. وقال بيان صادر عن مؤتمر الأحزاب العربية تلقى دوت الخليج نسخة منه: لقد شكل اليمن العزيز حالة أسناد ودعم لشعبنا الفلسطيني وثبت قواعد اشتباك جديدة وساهم في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني البطل ، في موقف مشرف لشعب وحكومة اليمن ، دعماً للشعب الفلسطيني .

واضاف البيان : إن استمرار هذه الاعتداءات و انتهاك سيادة اليمن ووحدة أراضيه هو انتهاك واضح للقوانين والأنظمة الدولية ، وانتهاك لحقوق الإنسان ، ويتحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية لاستمرار هذه الاعتداءات.

وتابع البيان: إن المؤتمر العام للأحزاب العربية يجدد تضامنه الكامل مع الشعب اليمني المقاوم ومع حركة أنصار الله، و يزف الشهداء الذين ارتقوا ،ويحيي كل المواقف والجهود والتضحيات التي يقدمها الشعب والجيش والقيادة في اليمن لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة بمواجهة العدوان الصهيوني المستمر .

واختتم البيان: كما نعرب عن ثقتنا بأن الشعب اليمني سوف يرد على هذا الاعتداء وعلى الكيان الصهيوني الذي وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشعب اليمني المجاهد ، كما ونجدد موقفنا الثابت الداعم للشعب اليمني وقيادته الداعمة لفلسطين المنخرطة في محور المقاومة التي تخوض معركة وحدة الساحات لوقف العدوان على أهل غزة والضفة وعموم فلسطين ولتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات. تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة