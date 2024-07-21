أخبار اليمن : إب: اجتماع يناقش آلية إعداد الدليل السياحي للعاصمة السياحية

إب: اجتماع يناقش آلية إعداد الدليل السياحي للعاصمة السياحيةناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم، برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، آلية إعداد الدليل السياحي لعاصمة السياحة اليمنية، وإصدار الدليل الخاص بالمنشآت السياحية.

وتطرق الاجتماع ، الذي حضره الفريق المكلف بإعداد الدليل السياحي، إلى الترتيبات الجارية لإقامة ورشة العمل الخاصة بتجويد الخدمات في المنشآت السياحية والتي ستعقد قريبا.

وأكد المحافظ صلاح ، أن محافظة إب تزخر بالكثير من المعالم السياحية والتاريخية والأثرية الفريدة.. مؤكدا أن المحافظة لا تزال قبلة للزائرين رغم العدوان والحصار.

ولفت إلى حرص قيادة السلطة المحلية على تنفيذ وإنجاح مشروعي الدليل السياحي للمحافظة، ودليل المنشآت السياحية ..مشيدا بدور وجهود مكتب السياحة في هذا الجانب.

بدوره استعرض غانم عوسج ، تفاصيل مشروع الدليل السياحي وأهميته في الترويج للمنتج السياحي ، وتقديم الخدمات البحثية اللازمة، وإبراز الخصوصية السياحية والثقافية والاجتماعية والحضارية لعاصمة السياحة اليمنية.

وأوضح أن الدليل الخاص بالمنشآت السياحية يتضمن وصفا للفنادق والمطاعم والمتنفسات السياحية والخدمات التي تقدمها، الى جانب دليل الاتصالات الهاتفية للجهات والمؤسسات ذات العلاقة .

ولفت الى أهمية ورشة العمل المزمع إقامتها خلال الايام القادمة، في تعريف مالكي ومدراء المنشآت السياحية بالتعليمات والأدلة السياحية، والاشتراطات المطلوبة، وسبل تجويد الخدمات السياحية في منشآتهم.

