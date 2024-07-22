أخبار اليمن : تحذير جديد لسائقي باصات الأجرة في صنعاء

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تحذير جديد لسائقي باصات الأجرة في صنعاء

دشنت إدارة مرور أمانة العاصمة اليوم أعمال تركيب طوابع خطوط السير لجميع باصات الأجرة مجاناً. تحذير جديد لسائقي باصات الأجرة في صنعاءدشنت إدارة مرور أمانة العاصمة اليوم أعمال تركيب طوابع خطوط السير لجميع باصات الأجرة مجاناً. وأوضح مدير إدارة مرور الأمانة أحمد القحوم في التدشين أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لتنظيم وضبط خطوط السير بالعاصمة والحد من الازدحامات المرورية. وحث السائقين على الالتزام بخطوط السير وقواعد السلامة المرورية .. مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لقواعد وأنظمة المرور. وذكر القحوم أنه يتطلب من سائقي الباصات إحضار صورتين شخصيتين ووثائق الملكية والرخصة والبطاقة الشخصية، وسيتم منحهم الطابع الذي يطلبونه بصورة مجانية، مشيراً إلى أن هناك خطوط سير جديدة في مناطق الأمانة وسيتم إدخال وتطبيع باصات الأجرة للعمل بها بحسب الطاقة الاستيعابية المحددة لكل خط حتى تغطية احتياج المواطنين. ودعت إدارة مرور الأمانة وهيئة النقل سائقي الباصات الأجرة إلى الاستفادة وسرعة تركيب الطوابع الجديدة والالتزام بآلية العمل والإرشادات الموضحة لمنع العشوائية وتنظيم عمل الفرز وخطوط السير بأمانة العاصمة.

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