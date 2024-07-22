أخبار اليمن : 37 شهيداً.. الاحتلال يرتكب مجزرة في خان يونس

37 شهيداً.. الاحتلال يرتكب مجزرة في خان يونسارتفعت حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 37 شهيداً وأكثر من 120 جريح، نصفهم من الأطفال والنساء.

وبدأت قوات الاحتلال صباح الاثنين بشن غارات عنيفة على مناطق واسعة من وسط وشرق مدينة خانيونس، عقب ساعات قليلة من إطلاق تحذير للسكان بالمغادرة، ودفعهم نحو النزوح مجددا إلى المناطق الغربية.

وقالت مواقع محلية إن ما يزيد على الـ37 شهيداً وأكثر من 120 جريح سقطوا حتى الآن، عقب غارات عنيفة ومركزة استهدفت منازل في الأحياء الشرقية من المدينة، منها عبسان الصغيرة والكبيرة، والقرارة، ومنطقة قيزان النجار، ومنطقة الشيخ ناصر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، بأن حصيلة ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس بلغ 14 شهيدا؛ منهم 6 أطفال و4 سيدات وأكثر من 36 إصابة بينها حالات خطيرة.

وقصفت طائرات الاحتلال منازل لعائلة سرور وحرب والقهوجي والقصاص والفرا في بني سهيلا وحي الشيخ ناصر، إلى جانب غارات أخرى استهدفت منازل في القرارة ووسط المدينة، فيما شنت المدفعية حزاما ناريا في بعض المناطق، ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المواطنين.

وتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الـ290 على التوالي، وسط ارتكاب مجازر بحق العائلات في مختلف مناطق القطاع، خاصة المنطقة الوسطى التي تكتظ بالنازحين.