أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 39006

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 39006ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و6 شهداء، و89 ألفاً و818 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 23 شهيداً، و91 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أن حصيلة الشهداء جراء القصف البري والجوي على محافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة ارتفعت إلى 40 شهيداً وأكثر من 120 مصابا.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتأتي هذه المجازر الجديدة في وقت يصعد فيه الاحتلال عدوانه، خلال اليومين الماضيين، على ما تبقى من مراكز إيواء في غزة، سواء المدارس الحكومية أو المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أو على التجمعات السكنية سواء في وسط غزة أو في "رفح" جنوبا.