أخبار اليمن : الجزائر تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلي على اليمنأدانت الجزائر بشدة العدوان الإسرائيلي على اليمن، مطالبةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة وعدم السماح للاحتلال المجرم بالإفلات من المساءلة والمحاسبة والعاقبة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إنّ "هذا العدوان يدخل ضمن استراتيجية التصعيد المنتظم والممنهج التي تبناها الكيان الصهيوني بهدف بسط هيمنته المطلقة على المنطقة بأكملها وصرف الأنظار عن جرائمه التي باتت لا تعد ولا تحصى ولا توصف في غزة تحديداً وفي فلسطين المحتلة بصفة عامة".

وأضاف البيان أنّه "بالرغم من تشديد الخناق على الاحتلال من طرف الهيئات القضائية والجنائية الدولية، وبالرغم من توسع وتصاعد الإدانات شديدة اللهجة التي توجه إليه من كل بقاع العالم، إلا أنه يتمادى في تحدياته واستهزاءاته وعدم مبالاته بالمجموعة الدولية وبما أقرته إنصافاً للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة".

وطالبت الجزائر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي المجرم بالإفلات من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة.