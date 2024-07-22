أخبار اليمن : 235 شهيداً ومصاباً في مجزرة بخان يونس

235 شهيداً ومصاباً في مجزرة بخان يونسارتفعت حصيلة قصف الاحتلال المكثف على المناطق الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 49 شهيداً وأكثر من 186 مصاباً بينهم "حالات خطيرة"، بالتزامن مع نزوح قسري في ظل أوضاع إنسانية وطبية كارثية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، "تحديث حصيلة خاصة بما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 49 شهيداً وأكثر من 186 إصابة بينها حالات خطيرة".

وأفاد مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، إنه استقبل مئات الشهداء والمصابين خلال 3 ساعات، جراء هجمات الاحتلال على شرق المدينة.

وأضاف: "نفقد أرواح المرضى والمصابين بسبب نقص الإمكانات، لا نملك أدنى المقومات والمستلزمات لإسعاف الجرحى".

وحذر من أن النقص في الدماء "يشكل تهديدا خطيرا لحياة المرضى والمصابين، في ظل المجازر المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين".

وتشهد المناطق الشرقية والوسطى من لمحافظة خان يونس عمليات نزوح جماعي تجاه المناطق الغربية، وخاصة المواصي، بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال، في مشهد يتكرر من السابع من أكتوبر الماضي، ويذكر بالنكبة الفلسطينية.

وكشفت تسجيلات بثها ناشطون عن عمليات نزوح واسعة مشيا على الأقدام أو بعربات كارو، تحت القصف الكثيف، هربا من غارات الاحتلال المكثفة، ودباباته التي تواصل التوغل من المناطق الشرقية.

وقبل نحو أسبوع، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في منطقة المواصي التي يزعم أنها آمنة، أسفرت عن استشهاد 90 مواطنا وإصابة 300 آخرين، في سلسلة غارات استهدفت خيام المواطنين وأماكن نزوحهم.