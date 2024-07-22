أخبار اليمن : الدرة: انتظام دخول السفن إلى أرصفة ميناء الحديدة

الدرة: انتظام دخول السفن إلى أرصفة ميناء الحديدةأكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبد الوهاب الدرة، انتظام دخول السفن إلى أرصفة ميناء الحديدة.

وأشار الوزير الدرة خلال ترؤسه اجتماعا اليوم بميناء الحديدة، إلى التحديات التي واجهت نشاط الميناء الخدمي والإنساني وتم التغلب عليها خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الوضع في الميناء مستقر، وليس هناك ما يدعو للقلق.. مثمنا الجهود التي بذلت للحد من انتشار النيران جراء استهداف طيران العدوان الإسرائيلي لخزانات النفط في الميناء السبت الماضي.

فيما أشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، بجهود وزارة النقل والعاملين في مؤسسة موانئ البحر الأحمر وحرصهم المتواصل على استمرار العملية التشغيلية بميناء الحديدة.

وأوضح أن الميناء سبق وأن تعرض لمثل هكذا عدوان لإيقاف العملية التشغيلية فيه بهدف تجويع الشعب اليمني.. مؤكدا على أهمية دور ميناء الحديدة الخدمي والإنساني في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

بدوره أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري، مساندة السلطة المحلية لقيادة الوزارة والمؤسسة في استعادة نشاط الميناء بطاقته الاستيعابية القصوى.

من جهته استعرض نائب رئيس المؤسسة نصر النصيري، وضع ميناء الحديدة قبل وبعد استهدافه من قبل طيران العدو الصهيوني.. لافتا إلى أن إزالة المخلفات إثر استهداف الكرينين في الرصيفين (6 و7) جار على قدم وساق.

إلى ذلك اطلع وزير النقل ومحافظ الحديدة، ونائب وزير الداخلية، ووكيل أول المحافظة، ونائب رئيس المؤسسة، على عملية تفريغ سفن القمح بأرصفة الميناء، وجهود رفع المخلفات من قبل الفرق المكلفة.

واستمعوا من مديري محطة الحاويات المهندس شوقي مرشد، والعمليات البحرية القبطان محمد السايس، إلى شرح حول الخدمات المقدمة والنشاط القائم في الميناء.. لافتين إلى بدء استقبال السفن المنتظرة في الغاطس واستئناف عملية تفريغ البضائع من على متنها.