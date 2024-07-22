أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ مشعل العدوفي

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ مشعل العدوفي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مشعل عبدالرب عبده العدوفي، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد مجيديع في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ حسن عبدالرب عبده العدوفي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية بالدائرة 96، وإخوانه وكافة آل العدوفي في مديرية فرع العدين محافظة إب، بمناقب الفقيد، حيث كان من الشخصيات المعروفة بمواقفها الوطنية والاجتماعية التي وقفت إلى جانب قضايا الوطن وكانت له إسهاماته في العمل الاجتماعي.
معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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