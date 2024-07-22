أخبار اليمن : وزير التعليم العالي يشيد بدور جامعة إب

وزير التعليم العالي يشيد بدور جامعة إبتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب اليوم سير الأداء العلمي والأكاديمي بجامعة إب.

وخلال زيارته لعدد من مرافق الجامعة، أشاد الوزير حازب بالدور التنويري لجامعة إب في بناء الأجيال ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة في مختلف التخصصات.

وثمن جهود قيادة وكوادر الجامعة في النهوض بالعملية الأكاديمية نظرياً وتطبيقياً وتسخير الموارد الذاتية لتوفير الاحتياجات لتطوير وتجويد الأداء وفقا للمعايير.

ونوه حازب بالتقدم الذي شهدته كلية الطب والعلوم الصحية خاصة خلال المرحلة الثالثة التي تم خلالها تشطيب أجنحة معملية وقاعات دراسية ومرافق مكتبية جديدة.

كما تم الاطلاع على مستوى إنجاز مشروع صيانة وتأهيل وتأثيث مبنى السكن الطلابي الرئيسي المصمم لاستيعاب 400 طالباً والاستعدادات الجارية لبدء عملية التسكين بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد.

وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال مبنى كلية القانون، مستوى إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إنشاء الدور الثاني الذي يضم ثلاثة مدرجات دراسية سعتها الإجمالية تقدر بـ600 مقعد ومرافق مكتبية وصالات مطالعة.

وخلال حضور الوزير حازب جانبا من الاجتماع التحضيري للأسبوع العلمي اليمني المزمع تنفيذه مطلع أغسطس المقبل بمشاركة الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، تم مناقشة سبل الدفع بالمواهب العلمية في شتى التخصصات.

وأكد رئيس الجامعة المضي في تطوير وتجويد التعليم الجامعي ترجمة لإستراتيجية الجامعة ومواكبة طموحات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

بدوره أشار أمين مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور ضيف الله إلى التحضيرات الجارية لتقديم الدعم الفني اللازم لتقديم برنامج الطب والجراحة للاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.