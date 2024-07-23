أخبار اليمن : المؤتمر وحلفاؤه يرحبون باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

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المؤتمر نت - المؤتمر وحلفاؤه يرحبون باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي
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دوت الخليج -
المؤتمر وحلفاؤه يرحبون باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي
رحب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بما أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من اتفاق بخصوص التدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في سبيل إنجاح التفاهمات بشأن الجانب الإنساني وبداية جيدة لإيقاف التصعيد وبما يسهم في معالجة القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطنون اليمنيون في مختلف المحافظات وخصوصا فيما يتعلق بجانب فتح مطار صنعاء والسماح برحلات مستمرة لخدمة المرضى والعالقين إلى جانب بقية القضايا الأخرى المتصلة بعملية التحويلات والتدفقات المالية.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن أملهم في أن ينجح هذا الاتفاق ويكون بداية لمزيد من الخطوات التي تسهم في تهيئة الأجواء نحو ايقاف كامل للعدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تحقيق السلام الدائم والشامل وبما يحافظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن.
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام