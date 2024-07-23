أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39 ألفاً و90

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39 ألفاً و90ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و90 شهيداً، و90 ألفاً و147 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد عدد من العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 84 فلسطينياً، وإصابة 329 آخرين.

وأكدت الوزارة، أن حصيلة استهدافات الاحتلال ومجازره في محافظة خان يونس ارتفعت إلى "73 شهيدًا بينهم 24 طفلاً و15 امرأة وأكثر من 270 إصابة".

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.