أخبار اليمن : البرلمان يدين استمرار المجازر في غزة

البرلمان يدين استمرار المجازر في غزة
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول بأشد العبارات واستنكر استمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وآخرها المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في خان يونس.
وأشار المجلس إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني مستمر في ارتكاب المجازر المروعة وجرائم حرب الإبادة الجماعية دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا إزاء تلك الجرائم.
وندد المجلس بالصمت العربي والدولي المخزي تجاه استمرار العدو في استباحة المزيد من دماء أبناء الشعب الفلسطيني
وأشار المجلس إلى أنه لولا تواطئ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لما تمادي الكيان الصهيوني في ارتكاب المزيد من المجازر واستهداف منازل المواطنين وتجمعاتهم.
وجدد المجلس الدعوة لكل أحرار العالم بالتحرك العاجل لإيقاف العدوان، وإنهاء الحصار على غزة والضفة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الجلسة، ثمن المجلس مواقف الدول العربية والإسلامية والمنظمات والهيئات التي سارعت للتنديد بالعدوان الصهيوني على الجمهورية اليمنية.
ودعا المجلس إلى توحيد صفوف الأمة ومواجهة الصلف الصهيوني الأمريكي البريطاني في المنطقة.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى الشكوى المقدمة من الأخوة المزارعين والمصدرين للرمان والتفاح، وأقر إحالة الشكوى إلى اللجنة المختصة لدراستها مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بذلك.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشئون البحرية للأعوام 2021م، 2022م، 2023م وحتى مايو 2024م وأرجأ المجلس مناقشته الى جلسة قادمة.
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