أخبار اليمن : الدرة يتفقد ميناء الحديدة وأرصفة رسو السفن

الدرة يتفقد ميناء الحديدة وأرصفة رسو السفنناقش اجتماع بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم برئاسة وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، جهود تحسين الخدمات الملاحية وأداء القطاعات العاملة بميناء الحديدة.

وتناول الاجتماع المستجدات المتعلقة باستهداف العدوان الاسرائيلي لميناء الحديدة، وتلافي آثار وتداعيات هذا الاعتداء على سير العملية التشغيلية واستمرار استقبال السفن.

وفي الاجتماع، استمع وزير النقل ومحافظ الحديدة محمد قحيم، من مسؤولي تلك الجهات لشرح حول سير العمل ومدى سلاسة تنفيذ المهام المتعلقة بتذليل الإجراءات أمام الشركات الملاحية وتسهيل المعاملات أولا بأول.

كما استمعا لشرح حول الصعوبات الماثلة التي تواجه عدد من القطاعات العاملة في ميناء الحديدة، والسبل الكفيلة بمعالجتها وفق رؤية موحدة وتنسيق مشترك للانتقال النوعي بخدمات الميناء خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد وزير النقل بجهود قيادة وموظفي مؤسسة موانئ البحر الأحمر والجهات العاملة في الميناء لتجاوز التحديات القائمة وضمان استمرار العمل مع كل شركاء النشاط الملاحي والتجاري رغم ما تعرضت له الموانئ من عدوان وحصار.

وأكد أن العدوان الاسرائيلي الأرعن لن يثنينا عن القيام بالمسؤوليات وتنفيذ الواجبات، والعمل بوتيرة عالية لتجنب ما يرمى اليه الاعداء لإعاقة خدمات موانئ البحر الأحمر ومحاولة تعطيل المسار التشغيلي في الامكانات والمعدات.

وجدد الدرة التأكيد بانتظام دخول السفن والمواد الغذائية والسلع التجارية الى أرصفة ميناء الحديدة بشكل سلس دونما أي عوائق وأن قيادة وزارة النقل ومؤسسة الموانئ تعملان على حشد كل الجهود التي من شأنها رفع كفاءة أداء الموانئ وتذليل حركة دخول السفن التجارية وسفن الحاويات.

من جانبه ثمن محافظ الحديدة، ما تقوم به وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر والقطاعات العاملة بميناء الحديدة، من جهود فعالة لتحسين خدمات النشاط الملاحي والتجاري وتجسيد الصورة المثلى لأداء الموانئ التي تمثل الشريان الأساسي للبلاد.

فيما أوضح رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، بأن ميناء الحديدة يعمل بطاقته القصوى وبشكل آمن، وأن طواقم العمل تواصل جهودها لرفع المخلفات الناجمة عن قصف العدوان الصهيوني.

عقب ذلك اطلع وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال عبدالوهاب الدرة ومعه رئيس مؤسسة الموانئ زيد الوشلي على العملية التشغيلية بالميناء وأرصفة رسو السفن.

واستمعا إلى شرح من الادارة الهندسية ومقاول مشروع تأهيل وصيانة الرصيف رقم 5، عن مستوى تنفيذ المشروع.

وحث الدرة القائمين على المشروع الالتزام بالمواصفات وجودة العمل وبالموعد الزمني للتسليم حسب العقد الموقع بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمقاول المنفذ.