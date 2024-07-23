أخبار اليمن : سور مدرسة بصنعاء يقتل طالبتين ويصيب 4

سور مدرسة بصنعاء يقتل طالبتين ويصيب 4أدى انهيار سور مدرسة شهداء جدر في مديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء، إلى وفاة طالبتين وإصابة 4 أخريات.

وذكرت مصلحة الدفاع المدني في بيان، أن سور مدرسة شهداء جدر الكائنة في عمارة مواطن في القرية القديمة خلف المستشفى اليمني المصري بالمديرية أنهار بمسافة 3 أمتار مما أدى إلى وفاة طالبتين وإصابة أربع أثناء تواجدهن خلال الفترة الدراسية المسائية بجوار السور الذي كان آيل للسقوط.

وأرجعت المصلحة الحادثة إلى عدم الاهتمام والحرص على إيجاد مدارس بحسب المواصفات الهندسية والفنية وإنشاء مدارس عشوائية دون الرجوع لمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة.

ودعت مصلحة الدفاع المدني وزارة التربية والتعليم ومكاتب التربية في الأمانة والمحافظات إلى عدم فتح أي مدرسة حكومية أو خاصة إلا بعد العودة للمصلحة بموجب قانون الدفاع المدني رقم 24 لعام 1997م وقرار مكتب رئاسة الجمهورية ومجلس حكومة تصريف الأعمال المتضمن توجيه جميع الوزارات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات بعدم منح أي ترخيص لأي جهة أو مرفق أو مؤسسة عامة أو خاصة إلا بعد العودة لمصلحة الدفاع المدني للتقيد بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.