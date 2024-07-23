أخبار اليمن : تحذير أممي من تفشي شلل الأطفال في غزة

تحذير أممي من تفشي شلل الأطفال في غزة
حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من خطر تفشي الأوبئة، خاصة فيروس شلل الأطفال، في أنحاء قطاع غزة وما حوله بسبب الوضع الصحي المتدهور ونظام الصرف الصحي.
وقال أياديل ساباربيكوف رئيس فريق الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، في تصريحات، "إنه تم رصد فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2 من عينات من مياه الصرف الصحي في غزة".
وأكد وجود خطر كبير لانتشار فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في غزة، ليس فقط بسبب اكتشافه، بل بسبب الوضع السيئ للغاية فيما يتعلق بالصرف الصحي وتلوث المياه.
وذكر ساباربيكوف أنه من المقرر أن تصل فرق من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى غزة الخميس المقبل لتقييم المخاطر المتعلقة باكتشاف الفيروس، مشيرا إلى أن التقييم الذي يأمل أن يكتمل بحلول نهاية هذا الأسبوع، سيتيح لمسؤولي الصحة إصدار توصيات بما في ذلك الحاجة إلى حملة تطعيم واسعة النطاق، وكذلك نوع اللقاح الذي يجب استخدامه والفئة العمرية من السكان التي ستحتاج للتطعيم.
وحذر مسؤولو الصحة العامة ومنظمات إغاثة من زيادة تدهور الأوضاع الصحية في القطاع في حال عدم توفر الخدمات المناسبة، ليصبح سكان غزة على وجه الخصوص عرضة لتفشي الأمراض.
جدير بالذكر أن شلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى يمكن أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل، ويصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة.
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