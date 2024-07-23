أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من تصعيد خطير في حضرموت

صنعاء تحذّر من تصعيد خطير في حضرموتأدانت وزارة الثروة السمكية الاعتداء السافر على حقوق الصيادين ومصالحهم والسطو على مراكز الإنزال السمكي في رأس باغشوة بمحافظة حضرموت.

واستنكرت وزارة الثروة السمكية في بيان، ضلوع قوات مدعومة من الاحتلال الإماراتي، في فرض سيطرتها على هذا الموقع الحيوي ضمن مساعيها لعسكرة مراكز الإنزال السمكي جنوب البلاد دون أي مبرر أو سند قانوني، ما يهدد سبل معيشة وحياة الصيادين في حضرموت.

ونددت بمظاهر التحشيد والزحف العسكري باتجاه منطقة الريان والضبة، والذي يُنذر بتصعيد خطير يستهدف الوضع الأمني وحياة المواطنين في المحافظة.

وشدد البيان على وقف الاعتداءات بشكل فوري .. مؤكدة أن على السلطات في محافظة حضرموت ووزارة ما تسمى بالزراعة والثروة السمكية في حكومة المرتزقة التصدي لتلك المخططات وحماية مصالح الصيادين وأبناء حضرموت.

وأكدت وزارة الثروة السمكية أنها لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق الصيادين ومصالحهم، وستعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان حماية هذا القطاع الحيوي في حضرموت.