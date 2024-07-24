أخبار اليمن : سفينتا بضائع وحديد ترسوان بميناء الحديدة

سفينتا بضائع وحديد ترسوان بميناء الحديدة
رست على أرصفة ميناء الحديدة، اليوم سفينة حاويات تحمل كميات من البضائع المتنوعة وأخرى تحمل أطنان من الحديد لتلبية الاحتياجات من السلع الأساسية ومواد البناء.
وأوضح مدير العمليات البحرية بميناء الحديدة القبطان محمد السايس، أن سفينة الحاويات "مارسا زنيت" تحمل 514 حاوية بضائع متنوعة، رست على رصيف محطة الحاويات رقم "6".
وأشار إلى رسو السفينة "BROTHER 1"، تحمل 22 ألفاً و803 أطنان من الحديد على أرصفة البضائع رقم ( 2-3).
وأفاد السايس بأن مؤسسة موانئ البحر الأحمر، تعمل بكافة طواقمها وكوادرها في استمرار العملية التشغيلية لميناء الحديدة، وتذليل دخول السفن المحملة بالسلع والبضائع لتوفير احتياجات الشعب اليمني.
من جانبه أكد نائب مدير محطة الحاويات، الدكتور أحمد المرتضى، أن ميناء الحديدة يعمل بشكل طبيعي على مدار الساعة في استقبال كافة السفن وتعزيز العمل والتنسيق بشأن مواكبة كافة سلسلة التوريدات التجارية.
ونوه بالجهود التي بذلتها قيادتي وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر والقطاعات العاملة بميناء الحديدة لتلافي ما عمد إليه العدوان الإسرائيلي من استهداف ممنهج للميناء بهدف إعاقة خدماته الاقتصادية.
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