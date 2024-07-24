أخبار اليمن : 589 شهيداً بينهم 142 طفلاً في الضفة

589 شهيداً بينهم 142 طفلاً في الضفةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين، في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 589 شهيدا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح بيان للصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 142 طفلا.

وفجر اليوم، استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم وطوباس وقلنديا، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة إلى 11 خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد 39090 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90147 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.