589 شهيداً بينهم 142 طفلاً في الضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين، في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 589 شهيدا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح بيان للصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 142 طفلا.
وفجر اليوم، استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم وطوباس وقلنديا، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة إلى 11 خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد 39090 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90147 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 589 شهيداً بينهم 142 طفلاً في الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.