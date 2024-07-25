أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39175

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39175
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و175 شهيداً، و90 ألفاً و403 مصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، باستقبال المستشفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، 30 شهيدا و146 مصاباً سقطوا في ثلاث مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية في أنحاء متفرقة من غزة،
وأشارت إلى وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض، دون أن تتمكن طواقم الإنقاذ والإسعاف من الوصول إليهم أو انتشال جثثهم.
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