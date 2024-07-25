أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ أحمد حسين مختار

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ أحمد حسين مختاربعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد حسين مختار، عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ محمد أحمد حسين مختار وإخوانه، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، حيث كان أحد أبرز مشائخ وحكماء مديرية الرجم، وشخصية اجتماعية وقبلية مؤثرة استطاع من خلالها حل العديد من القضايا المجتمعية وتعزيز روح الاخوة بين أبناء المنطقة ما أكسبه حب وتقدير واحترام الجميع لما يمتلكه من حنكة مخلصة، منوهاً بإسهاماته الفاعلة وجهوده الكبيرة في خدمة المؤتمر الشعبي العام.

وأكد لبوزة، أن اليمن خسر برحيل الشيخ أحمد حسين مختار، أحد رجاله المخلصين الأوفياء الذين سخروا جل حياتهم من أجل خدمة وطنهم ومجتمعهم.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وآل مختار ووجهاء وأعيان عزلتي غالبي وربيعي خاصة وقبائل مديرية الرجم عامة بمحافظة المحويت.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".