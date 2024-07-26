أخبار اليمن : انطلاق افتتاح أولمبياد باريس 2024

انطلاق افتتاح أولمبياد باريس 2024انطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس اليوم الجمعة، واعدا بتجربة فريدة حيث يقام وسط المدينة المضيفة بدلا من إقامته في ملعب للمرة الأولى.

بدأ الحفل بمقطع فيديو، حيث وصل الممثل الفرنسي المغربي جمال دبوز بالشعلة الأولمبية إلى ستاد فرنسا الفارغ، حيث استلم أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان الشعلة وانطلق في شوارع باريس المزدحمة حتى وصل محطة المترو وركبه، لكنه تعطل فسلم الشعلة لثلاثة أطفال أوصلوه لنهر السين برفقة شخص على وجهه قناع، أكمل المشوار وحده بعد فترة.

وشارك الرياضيون والمسؤولون من أكثر من 200 دولة في مسيرة على نهر السين في أكثر من 80 قاربا على مسافة 6 كيلومترات من جسر أوسترليتز إلى تروكادرو مع حدائقه ومتاحفه.

ووفقا للتقاليد دخل القارب الذي يحمل بعثة اليونان، موطن الألعاب الأولمبية القديمة والأولى الحديثة عام 1896. ثم دخل قارب يحمل فريق اللاجئين الأولمبي.

وكان في القارب الثالث بعثات ألمانيا وأفغانستان والجزائر وجنوب أفريقيا وألبانيا.

ومن المقرر أن يكون القارب الذي يحمل الفريق الفرنسي هو الأخير، علما بأن فرنسا تستضيف الأولمبياد للمرة الثالثة بعد 1900 و1924.

وتم تركيب كاميرات في جميع القوارب لعرض عالمي يتوقع أن يصل إلى المليارات.

ومن بين حاملي الأعلام نجم كرة السلة ليبرون جيمس ونجمة التنس كوكو جوف لفريق الولايات المتحدة، والغواص البريطاني توم دالي، وبطل العالم الألماني لكرة السلة دينيس شرودر.

ولم يحضر موكب الأمم عدد قليل من الرياضيين الروس والبيلاروس، الذين سمح لهم بالمنافسة كرياضيين محايدين بسبب الحرب في أوكرانيا.

ما يقرب من 300 ألف متفرج تابعوا الحفل الافتتاحي وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يتواجد ما يقرب من 45 ألف رجل شرطة في الخدمة لتأمين الحفل.

وستمر القوارب بجانب المعالم السياحية بما في ذلك كاتدرائية نوتردام كجزء من عرض مدته ما يقرب من أربع ساعات سيعرض أيضا مدينة الضوء باريس وفرنسا بأكملها للعالم.

وأثناء دخول القوارب التي ترفع علم البعثات كان يتم إقامة بعض العروض الغنائية، التي شاركت فيها المغنية آيه ناكامورا ومغني الراب عبد الكريم براهيمي، وفرقة جوجيرا الموسيقية، وطاقم مسرحية "ليز ميزرابلز"، وفنانو كباريه مولان روج.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان افتتاح الأولمبياد رسميا، حيث تجمع أيضا العديد من كبار الشخصيات من بينهم سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن.

وسيتم إضاءة المرجل الأولمبي من خلال الحامل الأخير للشعلة في مسيرة الشعلة التي امتدت 3 أشهر منذ إضاءتها في أوليمبيا القديم.

ويعد اسم الحامل الأخير للشعلة أمرا سريا للغاية في كل دورة ألعاب، حيث ذهب هذا الشرف في السابق لأشخاص مثل اسطورة الملاكمة محمد علي كلاي في 1996 والعداءة الأسترالية كاثي فريمان، من السكان الأصليين، عام 2000.

وتمتد أولمبياد باريس حتى 11 أغسطس/آب، حيث يتنافس ما يقرب من 10500 رياضي على 329 ميدالية ذهبية في 32 رياضة.

عن موقع كووورة