أخبار اليمن : الأرصاد يجدد تحذيراته من السيول

الأرصاد يجدد تحذيراته من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً من صعدة شمالاً حتى تعز جنوباً وتمتد شرقاً لتشمل محافظتي الضالع والبيضاء.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات ومرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، عدنن الحديدة وسهل تهامة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ريمة: 20.1 ملم، عمران: 14.3، إب : 10.0، حجة : 8.6، ذمار : 3.2، صنعاء :0.4، السدة- إب: 1.4، المحويت: 0.2، الضالع: 0.5 ملم.

وسجلت أعلى كمية في المحطات المطرية في أمانة العاصمة بيت بوس: 13.6 ملم وهطلت أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، تعز، الحديدة، البيضاء، المهرة، ومرتفعات في لحج وأبين.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الشابورة المائية والضباب.