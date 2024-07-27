أخبار اليمن : غزة.. مجزرة جديدة للاحتلال بدير البلح

غزة.. مجزرة جديدة للاحتلال بدير البلحارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرة جديدة باستهدافه مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 30 فلسطينياً استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين -بينهم حالات خطيرة- جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال المواطنين، وعدد الشهداء قابل للارتفاع في أي وقت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح مكتظا بالجرحى.

من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، بأنّ "من بين شهداء مجزرة المستشفى الميداني في مدرسة خديجة في المحافظة الوسطى 15 طفلاً و8 نساء"، مشيراً إلى أن الاحتلال قصف المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وعشرات الإصابات.

وأضاف إن هذه المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تأتي في ظل إسقاطه للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.

بدوره، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي: “ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمستشفى ميداني داخل مدرسة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح إلى 31 شهيدا بينهم أطفال، وإصابة العشرات”.