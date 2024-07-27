أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة دير البلح

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة دير البلحارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة إلى 36 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال، مدرسة خديجة التي تؤوي آلاف النازحين غرب دير البلح،ارتفعت إلى 36 شهيدا بينهم أطفال ونساء وأكثر من 100 مصاب من بينهم حالات خطيرة.

وذكرت أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال الضحايا، لافتة إلى أن عدد الشهداء قابل للارتفاع، موضحة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح مكتظا بالجرحى.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت، ظهر اليوم، المدرسة التي تؤوي نازحين بمدينة دير البلح حيث قصفت مستشفى ميدانياً مُقاماً داخل المدرسة بثلاثة صواريخ.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران في تصريح صحفي، إن أغلب المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى بعد استهداف مستشفى ميداني داخل مدرسة خديجة في دير البلح من الأطفال.

وأضاف الدقران أن معظم المصابين يعانون من حروق شديدة في أجسادهم تدل على استخدام الاحتلال صواريخ وقذائف محرمة دوليا، مشيرا إلى أن عددا من الجرحى فارقوا الحياة في ظل اكتظاظ المستشفى وافتقاره إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.