أخبار اليمن : الصحة العالمية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الصحة العالمية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزةدعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين والعاملين في المرافق الصحية.

وأعرب غيبريسوس، في منشور على منصة /إكس/، عن قلقه البالغ على سلامة المدنيين والمرضى في دير البلح، في أعقاب التقارير الأخيرة عن الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق التي يلجأ إليها العديد من النازحين.

وكانت السلطات الصحية في غزة، قد أعلنت، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 39 ألفا و258 شهيدا، بالإضافة إلى 90 ألفا و589 مصابا.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على القطاع، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما ألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.