أخبار اليمن : السمكية تدين الاعتداء على الصيادين في بحيص بميدي

السمكية تدين الاعتداء على الصيادين في بحيص بميديأدانت وزارة الثروة السمكية الاعتداء الذي قام به مرتزقة العدوان السعودي على صيادي منطقة بحيص الساحلية بمديرية ميدي، محافظة حجة، أثناء ممارستهم للصيد بالقرب من جزيرة بكلان.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مرتزقة العدوان السعودي قاموا باحتجاز أربعة قوارب مع معدات الصيد وأجبروا الصيادين بالعودة على متن قارب واحد.

وحذر البيان المرتزقة من مواصلة مثل هذه الأعمال الإجرامية والتعسفية ضد الصيادين العزل الذين يعتمدون على الصيد كمصدر وحيد للرزق.. محملا النظام السعودي وحكومة المرتزقة المسؤولية الكاملة عن سلامة الصيادين وممتلكاتهم.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الصيادين اليمنيين ومظلوميتهم و إدانة الانتهاكات المستمرة بحق الصيادين من قبل تحالف العدوان السعودي ومرتزقته..مطالبا الضغط على المرتزقة لإعادة القوارب المحتجزة ومعدات الصيد، وإيقاف جميع الممارسات والانتهاكات ضد الصيادين.

كما طالب البيان بسرعة الإفراج عن مئات الصيادين المحتجزين في السجون التابعة لمرتزقة النظام السعودي.