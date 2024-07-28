أخبار اليمن : شرف يشيد بدور بعثة الصليب الأحمر

شرف يشيد بدور بعثة الصليب الأحمرالتقى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، القائم بأعمال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء فريا راضي.

جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين الوزارة والبعثة، وتفاصيل مشاركة الصليب الأحمر الدولي في المباحثات الخاصة بتبادل الأسرى في مسقط بسلطنة عمان.

وفي اللقاء أشاد الوزير شرف بالدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها في تخفيف معاناة اليمنيين جراء الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى مساعدتها الكبيرة في موضوع نقل أسرى الحرب بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأكد التزام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لبعثة الصليب الأحمر للقيام بمهامها على النحو المطلوب، وحل أي إشكالات تعترض تواجدها في اليمن.

من جانبها أكدت القائم بأعمال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، استمرار قيام اللجنة الدولية بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن لليمن والمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.