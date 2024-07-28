أخبار اليمن : مرور صنعاء يوجه دعوة للسائقين: خذوا حذركم

مرور صنعاء يوجه دعوة للسائقين: خذوا حذركم
دعت شرطة المرور سائقي السيارات والمركبات إلى تجنب العبور أثناء الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في الطرق والمنحدرات الجبلية والمناطق المنخفضة.
ونبهت شرطة المرور في بيان، السائقين بتوخي الحيطة والحذر مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة من البلاد مع تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة بالمرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم.
وأكدت على السائقين الامتناع عن العبور بسائلة صنعاء القديمة والجسور والأنفاق والتزامهم بإرشادات السلامة المرورية والتعليمات الصادرة عن رجال المرور.
وحذرت من مخاطر الانهيارات الصخرية على الطرق وفي المناطق الجبلية التي تشهد أمطاراً غزيرة، لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم وممتلكاتهم.
ودعت شرطة المرور الجميع إلى تجنب السرعة الزائدة لضمان سلامة الجميع، والإبلاغ عن أي إزدحامات مرورية أو حالات طارئة تستدعي الإسعاف والإنقاذ بالاتصال على الرقم 194.
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