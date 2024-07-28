أخبار اليمن : كيف تشير القدمين إلى مشاكل قلبية خطيرة؟

كيف تشير القدمين إلى مشاكل قلبية خطيرة؟أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، وغالبًا ما تُعرف بـ”القاتل الصامت” نظرًا لتطورها دون أعراض واضحة في البداية. ومع ذلك، هناك علامات تحذيرية قد تظهر في القدمين يمكن أن تشير إلى مشاكل خطيرة في القلب.

وتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية الحالات التي تؤثر على القلب والجهاز الدوري مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية وقصور القلب.

ويدرك الكثير منا بعض الأعراض الأكثر شيوعا، مثل آلام الصدر. ومع ذلك، فإن البعض الآخر أقل شهرة وأقل وضوحا.

ووفقا لبعض خبراء الصحة، يمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية لأمراض القلب والأوعية الدموية في القدمين.

وبشكل أكثر تحديدا، هذه الأعراض هي علامات واضحة على مرض الشرايين الطرفية (PAD)، وهو مرض شائع في القلب والأوعية الدموية حيث يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق.

وتشرح مؤسسة “كليفلاند كلينك” أن “الألم الحارق” في قدميك وأصابع قدميك أثناء الراحة قد يكون علامة على مرض الشرايين الطرفية، وفق روسيا اليوم.

ومن المرجح أن يحدث هذا في الليل عند الاستلقاء في السرير. وقد تعاني أيضا من تقرحات في أصابع القدمين لا تلتئم، بالإضافة إلى الشعور بأن بشرتك باردة عند لمس القدمين.

ومع ذلك، فإن العلامة الأولى غالبا ما يكون الألم أو التشنج أو الانزعاج في ساقيك أو الأرداف الذي يحدث عندما تكون نشطا.

وتشمل العلامات الرئيسية لمرض الشرايين المحيطية:

– برودة في أسفل الساق أو القدم، وخصوصا عند مقارنتها بالساق أو القدم الأخرى

– خدر أو ضعف في الساق

– انعدام النبض في الساقين أو القدمين أو ضعفه فيهما

– تقلصات مؤلمة في عضلات الوركين أو الفخذين أو ربلتي الساق أو إحداهما بعد ممارسة أنشطة معينة مثل المشي أو صعود الدرج

– لمعان جلد الساقين

– تغيرات في لون جلد الساقين

– بطء نمو أظافر القدمين

– تقرحات لا تُشفى في أصابع القدم أو القدم أو الساقين

– الشعور بألم عند استخدام الذراعين، مثل الشعور بالوجع والتقلصات المؤلمة عند الحياكة أو الكتابة أو ممارسة المهام اليدوية الأخرى

– ضعف الانتصاب

– تساقط شعر الساقين أو بطء نموه

وغالبا ما تتطور أعراض مرض الشرايين المحيطية ببطء، بمرور الوقت. وإذا تطورت بسرعة، أو ساءت فجأة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة تتطلب علاجا فوريا.

ويعد الكشف المبكر عن مرض الشرايين المحيطية مهما من أجل بدء العلاجات الصحيحة قبل أن يصبح المرض شديدا بما يكفي ليؤدي إلى مضاعفات مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وفي الحالات القصوى، قد يحتاج المصابون بمرض الشرايين المحيطية إلى الخضوع للبتر، ولكن هذا ليس ضروريا إذا تم علاجه بسرعة.

ولتقليل خطر الإصابة بمرض الشرايين المحيطية، يوصي الخبراء بـ:

– ممارسة الرياضة بانتظام

– عدم التدخين

– اتباع نظام غذائي صحي

– إنقاص الوزن، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

– الاعتدال في استهلاك الكحول