أخبار اليمن : احذروا السيول.. أمطار ورياح بهذه المناطق

احذروا السيول.. أمطار ورياح بهذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح شديدة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت، المهرة ومرتفعات مأرب، الجوف وسهل تهامة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها الــ 45 عقدة، ورياح معتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء: 25ملم، السدة ـ إب: 10.7، ذمار: 3، صرفيت ـ المهرة: 2، بعدان ـ إب : 0.4، ريمة : 0.2، المحويت : 0.2ملم.

وهطلت أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.