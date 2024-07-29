أخبار اليمن : إعلان هـام بشأن ميناء الحديدة

إعلان هـام بشأن ميناء الحديدةأعلن متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري ان الدفاع المدني والأجهزة والجهات المساندة استكملوا إطفاء واخماد جميع الحرائق التي سببها العدوان الإسرائيلي قبل أيام في مدينة الحديدة.

ووجه العميد العجري التحية والشكر الجزيل للأخوة في مصلحة الدفاع المدني وقيادة محافظة الحديدة والأجهزة والوحدات والشركات والجهات المساندة من القطاعين العام والخاص وعلى رأسهم اللواء إبراهيم المؤيد رئيس مصلحة الدفاع المدني على جهودهم الجبارة وتفانيهم الكبير وعملهم المتواصل رغم خطورة الوضع والتهديدات التي كانوا معرضين لها، حتى استكملوا إخماد جميع الحرائق.

واكد ان العدو الإسرائيلي بقصفه المنشآت الحيوية المدنية والتي هي في الأساس خدمات للمواطنين هو بذلك يؤكد للعالم أن بنك أهدافه هم المواطنون والمنشآت الخدمية والبنى التحتية للشعوب، سواء في فلسطين أو اليمن أو لبنان.

وقال متحدث الداخلية ان العدو الإسرائيلي بإحراقه لخزانات النفط في الحديدة يهدف إلى إهلاك الحرث والنسل والإيغال في تجويع اليمنيين وقتلهم وشل كل مقدراتهم، فتعمد قصفها لعلمه بمدى الضرر الذي ستؤدي إليه حرائق النفط حيث تتسبب بآثار صحية وبيئية خطيرة متعددة منها التأثير على الأحياء البحرية بتسمم وقتل الأعداد الكبيرة منها، وتؤثر على الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية بما يصل إلى تدميرها،

وجدد العجري الشكر لكل من ساهم بعمله الدؤوب في إخماد الحرائق التي سببها العدوان الإسرائيلي الغاشم على بلدنا.