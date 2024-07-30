أخبار اليمن : أمطار وسيول وعواصف وتحذير من الانهيارات

أمطار وسيول وعواصف وتحذير من الانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع ومرتفعات لحج، البيضاء، أبين وسهل تهامة.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، مأرب، عدن، لحج والسواحل الغربية وسهل تهامة.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الكدن ـ الحديدة: 64.7ملم، المحويت: 44، ذمار: 27، عمران: 24.8، ريمة: 19.3، بعدان - إب: 18، حجة: 15، صنعاء: 11.0، إب: 4.2، الضالع: 3.9، تعز:2.5 ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية المصحوبة بحبات البرد أحياناً، ومن الانهيارات الصخرية والطينية في المنحدرات الجبلية والبيوت الطينية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة في الطرقات الجبلية، ومن الرياح الهابطة الشديدة المثيرة للأتربة والرمال في المناطق الساحلية والصحراوية.