أخبار اليمن : انتشال جثامين 20 شهيداً من خان يونس

انتشال جثامين 20 شهيداً من خان يونسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن انتشال جثامين 20 شهيداً من شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد تراجع دبابات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة التي توغلت فيها لأكثر من أسبوع، وسط عمليات قصف عنيفة، أدت إلى استشهاد أكثر من 200 فلسطيني.

وأفادت الوزارة أن الطواقم الطبية انتشلت نحو 20 شهيداً من بلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة شرق مدينة خان يونس، من تحت ركام المنازل والشوارع جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف للنازحين ولمنازل عدة، مؤكدة وجود عدد من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.