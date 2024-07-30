أخبار اليمن : 555 شهيداً ومصاباً بخان يونس في 8 أيام

555 شهيداً ومصاباً بخان يونس في 8 أيامقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن العدوان الإسرائيلي على شرق محافظة خان يونس -والذي استمر 8 أيام- أدى إلى سقوط أكثر من 255 شهيداً، في حين تخطى عدد المصابين 300 حتى الآن.

وأضاف المكتب في بيان اليوم، أن هناك أكثر من 31 مفقودا، وإن الاحتلال قصف 31 منزلا مأهولا فوق رؤوس ساكنيه، وطال القصف 320 منزلا ومبنى سكنيا، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وتوقع المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن يرتفع العدد لوجود جثامين لا تزال تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الوضع ما زال صعبا جدا.

وأكد أن الاحتلال استهدف ودمر القطاعات الحيوية شرق محافظة خان يونس، وأعاق عشرات عمليات التنسيق للوصول إلى عشرات المصابين والشهداء خلال العدوان.

واوضح أن الاحتلال "جرف مباني سكنية ومرافق خدماتية، وهي جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان نفذها بدعم من الإدارة الأميركية التي تزوده بالسلاح".

ووصف المكتب الإعلامي الحكومي الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في خان يونس بـ"الهائل"، مضيفا أنه "لحق بمئات الوحدات السكنية و35 كيلومترا من الشوارع، فضلا عن تجريف عدد من المقابر في المنطقة".

وحمّل المكتب الإعلامي إسرائيل وواشنطن المسؤولية عن "هذه الجريمة"، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف حربه على القطاع وسحب قواتها منه.

كما أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، الثلاثاء، انتشال 42 جثمانا من منطقة بنى سهيلا، بعد تراجع قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأكد أن طواقمه ما زالت تعمل على "انتشال باقي الشهداء بعد إغلاق الطرق وتدمير 90% من البنى التحتية".

وأشار إلى أنه "تلقى منذ بدء العملية البرية شرق خان يونس في 22 يوليو/تموز الجاري نحو 200 إشارة وبلاغ عن فقدان مواطنين".

ولليوم الـ298 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ39 ألف شهيد، وأكثر من 90 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.