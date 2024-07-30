أخبار اليمن : الأونروا: 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في غزة

الأونروا: 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في غزةكشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط ظروف صحية متردية تُسهّل انتشار الأمراض.

وقالت الوكالة الأممية في بيان اليوم، إن "مراكز الأونروا الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تبلغ أسبوعياً عن 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد".

وأضافت أن ذلك يوصل إلى “ما مجموعه نحو 40 ألف حالة (إصابة بالتهاب الكبد) منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والمتواصلة للشهر العاشر.

وبيّنت الوكالة الأممية أن "الظروف الصحية المتردية تسهّل انتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد أ".