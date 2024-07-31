أخبار اليمن : استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران

دوت الخليج -

استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه جرى اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في هجوم على العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان لها صباح اليوم الأربعاء: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له اليوم الأربعاء، استشهاد هنية وأحد حراسه الشخصيين عندما تعرض محل إقامته للقصف في طهران.

وقال: "مع خالص التعازي للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومقاتلي جبهة المقاومة والشعب الإيراني النبيل، تعرض صباح اليوم منزل السيد الدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الإسلامية لحركة حماس، لهجوم في طهران، مما أدى إلى استشهاده مع أحد حراسه".

وأضاف البيان: إن الهجوم قيد التحقيق وسيتم إعلان النتائج في وقت لاحق اليوم.

وكان هنية في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان.