نجل هنية يعلق على اغتيال والده
قال عبد السلام هنية اليوم الأربعاء، إن "والده تعرض لـ اربع محاولات اغتيال طوال مسيرته الوطنية لكنه نجا منها، واليوم يختم الله له بالشهادة كما كان يتمنى دائما".
واضاف في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، أنه "عاش مع والده مراحل نضالية كثيرة، من إبعاد وأسر وملاحقة"، قائلا: "والدي وطّن نفوس العائلة لمثل هذا اليوم، إذ كان يخبرنا منذ كنا صغارا أنه قد يرتقي شهيدا في أي لحظة، والحمد لله أن نال هذا الشرف".
وتابع عبدالسلام هنية أن والده "كان حريصا على الوحدة الوطنية ويسعى لأجل وحدة الصف الفلسطيني".
وختم مؤكدا على أن "هذا الاغتيال لن يوقف عزم المقاومين حتى التحرير".
وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : نجل هنية يعلق على اغتيال والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.