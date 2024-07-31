استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول في غزة
استشهد مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول، والمصور رامي الريفي، اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال سطح منزل مجاور لمنزل الشهيد إسماعيل هنية المدمر في مخيم الشاطئ غرب غزة أثناء وجود عدد من الصحفيين، الذين اضطروا للانسحاب وعاودت قوات الاحتلال استهدافهم مجددا.
واشتهر الصحفي الغول بنقل معاناة النازحين في مدينة غزة، عبر شاشة الجزيرة، وجرى اعتقاله سابقا على يد قوات الاحتلال خلال اقتحام مستشفى الشفاء في آذار/ مارس الماضي، قبل أن تطلق سراحه لاحقا.
وظهر الغول الأربعاء في آخر رسالة له من أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ، قبل أن يتم استهدافه في وقت لاحق، أثناء مغادرته مسرح التغطية ليسقط شهيدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.