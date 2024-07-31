أخبار اليمن : حزب الله يعلن رسمياً استشهاد القيادي فؤاد شكر

حزب الله يعلن رسمياً استشهاد القيادي فؤاد شكر
أعلن حزب الله اللبناني في بيان رسمي الأربعاء، استشهاد القيادي الكبير فؤاد شكر، المعروف بالسيد محسن، "وذلك بعد مسيرة طويلة من العمل والنضال".
ووصف البيان شكر بأنه “من الشخصيات البارزة في العمل الجهادي والمقاوم”.
وأضاف أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله "سيعلن موقفنا السياسي غدا بشأن هذه الجريمة خلال تشييع القائد شكر".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اغتيال (الحاج محسن)، الثلاثاء، في هجوم جوي على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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