أخبار اليمن : الشامي: المواطن اليمني ينتظر تغييرا جذرياً ينهض بالوطن ويقدم الخدمات

الشامي: المواطن اليمني ينتظر تغييرا جذرياً ينهض بالوطن ويقدم الخدماتأكد رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، طارق الشامي، أن الإرادة موجودة اليوم لدى القيادة السياسية ولدى القوى الوطنية لإجراء تغييرات جذرية تنهض بالوطن وتخدم المواطن.

وقال في مداخلة مع الفضائية اليمنية: "الواقع الذي شهدته اليمن خلال السنوات الماضية وهي تواجه بصمود كبير العدوان الإجرامي والحصار الجائر ـ أثبت أن القوى السياسية الوطنية تجاوزت التخندق وراء المصالح الحزبية والمكاسب الشخصية إلى تغليب مصالح الوطن والشعب".

وأضاف: "هذا الواقع الذي يتجسد فيه التماسك بين القوى الوطنية وتتعزز فيه وحدة وقوة الجبهة الداخلية يتطلب شراكة وطنية في البرنامج الذي ينهض بالوطن والأسس التي يقوم عليها أكثر من حاجته لشراكة المحاصصة والتخندق".

ولفت إلى أن المؤتمر الشعبي العام خلال مسيرته وهو يغلب مصلحة الوطن العليا ويعتبر كل مسئول مخلص لوطنه ومنحاز لقضايا الشعب ويعمل من أجل خدمة المواطن فهو يمثل توجهات ونهج المؤتمر وإن لم يكن مؤتمرياً.

وأشار الشامي إلى أن المواطن اليمني عانى كثيراً وصبر كثيراً وانتظر التغيير الجذري كثيراً وهو اليوم بحاجة إلى مسئولين يحسون به ويتلمسون همومه ويعملون من أجل خدمته.