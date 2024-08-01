أخبار اليمن : المؤتمر وحلفاؤه يقدمون واجب العزاء باستشهاد إسماعيل هنية

المؤتمر وحلفاؤه يقدمون واجب العزاء باستشهاد إسماعيل هنيةقامت قيادات وممثلين عن الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية بزيارة مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في صنعاء لتقديم واجب العزاء في استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران وكان في مقدمة القيادات الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في المؤتمر الشيخ عبدالله أحمد مجيديع وعدد من قيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.

وخلال الزيارة، تحدث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في المؤتمر الشيخ عبدالله أحمد مجيديع بكلمة جدد فيها إدانة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران من قبل العدو الصهيوني.

وأكد مجيديع أن فلسطين هي مصنع المناضلين والمقاومين والشجعان من الرجال والنساء الذين يدافعون عن حقهم في الحياة وعن أنفسهم وأرضهم وعن المقدسات الإسلامية، مشيراً إلى أن هنية كان مثله مثل أي فلسطيني مشروع شهيد من أجل القضية الأسمى وهي قضية فلسطين.

وفيما نقل الأمين العام المساعد التعازي لقيادة حماس ولأسرة الشهيد إسماعيل هنية وكافة القوى الفلسطينية، أشاد بمناقب الشهيد هنية مجدداً العهد بمساندة المؤتمر وحلفائه للشعب الفلسطيني الشقيق ولسكان غزة وللمقاومة الفلسطينية بالمساندة والدعم حتى تحرير الأرض ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

كما تحدث في الزيارة عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم، معزياً باستشهاد القائد إسماعيل هنية، ومعبرا عن موقف التضامن والمساندة للشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني وهو الموقف الذي جسده الشعب اليمني وقواته المسلحة في مناصرة غزة والشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني.

وقد ألقيت خلال الزيارة عدد من الكلمات من ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، عبرت عن التعازي لحركة حماس ولفصائل المقاومة الفلسطينية باستشهاد القائد إسماعيل هنية.

من جانبه عبر القائم بأعمال حركة حماس في صنعاء معاذ ابو شمالة عن شكره وتقديره الكبيرين لقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية على مشاعرهم، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على الشعب اليمني الذي كان السباق في مساندة الشعب الفلسطيني ومناصرة غزة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً.

رافق الأمين العام للمؤتمر غازي احمد علي والأمين العام المساعد الشيخ عبدالله مجيديع خلال الزيارة كلا من عبده العدلة عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية؛ وعلي ابو حليقة عضو اللجنة العامة؛ وطارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية: وغالب مطلق عضو الهيئة الوزارية وخالد الردفاني وعبدالمجيد الحنش وعبدالكريم الحيفي أعضاء المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي، وعضوا الامانة العامة للمؤتمر خالد الفقيه وعبدالملك الفهيدي ومدير مكتب الأمين العام عادل ربيد.