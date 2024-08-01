أخبار اليمن : أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق

أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية غزيرة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة تصاحبها رياح هابطة وتساقط حبات البرد على محافظات إب، ريمة، صعدة، حجة، المحويت، وأجزاء من ذمار وتعز وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، الضالع ولحج، وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من غرب الجوف ومأرب، البيضاء، مرتفعات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية والغربية.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 14.8 ملم، المحويت: 13.6، صنعاء: 9.9، ريمة: 9.4، صعدة: 9.0، حجة: 8.2، تعز- الحوبان: 3.5 ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وسهل تهامة، وأجزاء من مرتفعات أبين وشبوة حضرموت.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة أو الشابورة المائية على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية، ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.