أخبار اليمن : 39480 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

39480 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و480 شهيداً، و91 ألفاً و128 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرتا عن استشهاد 35 مواطناً، وإصابة 55 آخرين.
ونوهت بوجود آلاف الضحايا تحت ركام البنايات المهدمة، وأنقاض المدينة المدمرة، دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لجميع التحركات في كامل مناطق القطاع.
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