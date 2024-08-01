أخبار اليمن : 16 ألف طفل شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

16 ألف طفل شهيد في غزة منذ 7 أكتوبرأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الخميس، استشهاد أكثر من 16 ألف طفل فلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب في بيان: "300 يوم على حرب الإبادة الجماعية خلفت 3457 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، ما أسفر عن 49480 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات".

وأكد أن "16314 شهيداً من الأطفال، سقطوا جراء الحرب الإسرائيلية، منهم 35 استشهدوا نتيجة المجاعة، إلى جانب 10980 شهيدة من النساء، و79 من الدفاع المدني، و885 من الطواقم الطبية، و165 من الصحفيين".

وأشار المكتب إلى "اكتشاف 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، تم انتشال 520 شهيدا منها".

وبشأن الجرحى، أوضح المكتب أن الحرب الإسرائيلية تسببت بإصابة 91128 فلسطينيا، نحو 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، إلى جانب استهداف الجيش الإسرائيلي 168 مركز إيواء.

وأضاف المكتب أن 17 ألف طفل في القطاع يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، مع وجود 3500 طفل معرضون للموت جراء سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، فضلا عن 10 ألاف مريض بالسرطان مهددون بالموت وبحاجة للعلاج، ومليون و737 ألفا و524 مصابا بأمراض معدية جراء النزوح، إلى جانب 71 ألفا و338 حالة عدوى بالتهاب الكبد الوبائي.

وذكر الإعلامي الحكومي أن 60 ألف امرأة حامل معرضة للخطر بسبب انعدام الرعاية الصحية، إلى جانب 350 ألف مريض مزمن هم في حالة خطر.

وعلى صعيد المعتقلين في القطاع، أشار المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ بدء حربه على القطاع نحو 5 ألاف، منهم 310 من كوادر الصحة، و36 صحفيا".

وبشأن المباني والمؤسسات التي دمرتها إسرائيل، قال المكتب الإعلامي إن تل أبيب دمرت 198 مقرا حكوميا، و117 مدرسة وجامعة، و610 مساجد و3 كنائس، فضلا عن تدمير 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و206 مواقع أثرية.

كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي أخرج 34 مستشفى عن الخدمة، و68 مركزا صحيا، إلى جانب استهداف 131 سيارة إسعاف.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الجيش الإسرائيلي ألقى 82 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وتسبب بخسائر تقدر قيمتها الأولية بنحو 33 مليار دولار.