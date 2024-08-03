أخبار اليمن : الراعي يُقدّم واجب العزاء باستشهاد إسماعيل هنية

الراعي يُقدّم واجب العزاء باستشهاد إسماعيل هنيةقدّم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، واجب العزاء في استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجاهد إسماعيل هنية.

وجدد الراعي خلال زيارته ومعه نائبه عبد الرحمن الجماعي، وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور اليوم، مكتب حماس بصنعاء، إدانته الشديدة لجريمة اغتيال القائد إسماعيل هنية من قبل الكيان الصهيوني المجرم.. معتبرا تلك الجريمة انتهاكاً صارخا لسيادة الدول، وتحدياً سافرا للقانون الدولي والقيم الإنسانية والأخلاقية.

كما جدد التأكيد على موقف اليمن الثابت المساند والداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحقيق النصر وإنهاء الاحتلال واستعادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر رئيس مجلس النواب خلال لقائه ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة وممثلي حركات المقاومة الفلسطينية، عن صادق العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني في استشهاد القائد المجاهد إسماعيل هنية، وكل الشهداء من قيادات المقاومة الفلسطينية وحزب الله.

وأعرب عن أسفه لمواقف الأنظمة العربية والإسلامية المتخاذلة عن نصرة القضية الفلسطينية.. لافتاً إلى الدعم الامريكي والغربي اللامحدود لكيان العدو الإسرائيلي والذي يتطلب من كل أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بكافة السبل والوسائل المتاحة.

وأشاد الراعي بمناقب الشهيد هنية وكل شهداء المقاومة في غزة، وحزب الله وآخرهم الشهيد فؤاد شكر.. منوها بالدور الجهادي للشهيدين هنية وشكر في نصرة قضايا الأمة.

من جانبه عبر أبو شمالة عن فخر واعتزاز الشعب الفلسطيني وكل عربي حر بموقف اليمن وقيادته المجاهدة الشجاعة.

كما عبر عن الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب ونائبه ومرافقيهم على زيارتهم وتقديم واجب العزاء والمواساة.. مشيراً إلى ما تجسده هذه الزيارة من مشاعر أخوية صادقة.

وثمن أبو شمالة موقف اليمن وقيادته والتي تشكل طليعة الأمة العربية والإسلامية في مناصرة وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وسندا وظهرا للمقاومة والشعب الفلسطيني.