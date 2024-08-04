أخبار اليمن : مجزرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان

مجزرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوانارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مجزرة جديدة بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزّة.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزّة، بأن 17 مواطناً استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 60 آخرين، إثر قصف الاحتلال مدرستي الحمامة والهدى اللتين تؤويا نازحين بحي الشيخ رضوان، مؤكداً أنّ عدد الشهداء مرشّح للارتفاع.

وأضاف، “انتشلت طواقمنا عددا من الشهداء والمصابين من مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان، ونواجه صعوبات في انتشال آخرين بعد تجدد القصف على المكان ومحيطه”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال مراكز ومدارس تؤوي نازحين منذ بداية عدوانه الغاشم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث استشهد مئات الفلسطينيين وأصيب مئات آخرون جراء مجازر الاحتلال في مراكز إيواء النازحين، وكان آخرها استشهاد 15 فلسطينيا يوم الخميس الماضي جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.