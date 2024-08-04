أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 39583

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 39583ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و583 شهيداً، و91 ألفاً 398 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 33 شهيداً و118 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونبهت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القيود الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي بوقف هذه الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع هذه الإبادة وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.