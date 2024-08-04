أخبار اليمن : الأمين العام يوجه بتكثيف التغطية لقضية فلسطين والاستعداد للاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر

الأمين العام يوجه بتكثيف التغطية لقضية فلسطين والاستعداد للاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمررأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، اجتماعاً للقيادات الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام، خًصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية.

وأشاد الأمين العام بأداء وسائل إعلام المؤتمر فيما يخص القضية الفلسطينية ودعم ومساندة الأشقاء في غزة والذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني، مشدداً على أهمية أن تولي وسائل إعلام المؤتمر القضية الفلسطينية اهتماماً متزايداً وبما يجسد وينسجم مع مواقف الشعب اليمني ومواقف المؤتمر الشعبي العام المؤيدة والمساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ولسكان قطاع غزة باعتبار ذلك واجب ديني وقومي وأخلاقي وإنساني.

وأكد أمين عام المؤتمر على أن "موقفنا من فلسطين كان وسيظل ثابتاً ولا يتغير مهما تغيرت الظروف والمعطيات باعتبار فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية، وسنظل نؤازر الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وفي سياق آخر، أشار الأمين العام إلى اقتراب الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس الجاري وهو الأمر الذي يتطلب أن تواكب وسائل إعلام المؤتمر هذه المناسبة بما يتناسب وأهميتها لكل المؤتمريين في ربوع اليمن كله.

ووجه وسائل الإعلام بإعداد البرامج والتغطيات لكافة الأنشطة التي سيتم تنفيذها في هذه المناسبة وبما يجسد مواقف المؤتمر في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ويفضح كل المؤامرات والأجندات الخبيثة التي ترمي إلى تقسيم وتمزيق اليمن خدمة لأعدائها.

وأكد الأمين العام أن المؤتمريين وهم يحتفلون بذكرى تأسيس هذا التنظيم اليمني الهوى والهوية سيظلون ثابتون على مبادئهم وقيمهم وانتمائهم وولائهم لله ولليمن وانحيازهم إلى صف الشعب اليمني الذي صمد بشكل أسطوري مدافعاً عن بلده ضد العدوان والحصار ومؤامرات التقسيم والتجزئة التي يريد الأعداء تمريرها وهو أمر لا يمكن القبول به مطلقاً.